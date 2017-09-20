США ужесточили правила выдачи виз

20.09.2017 13:34 США ужесточили правила выдачи виз в части изменения цели поездки в течение трех месяцев. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на разосланную в дипломатические миссии США телеграмму за подписью государственного секретаря Рекса Тиллерсона.



"Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, женится и подаст на грин-карту в течение 90 дней, то он получит отказ", — заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов, добавив, что "это значительное изменение правил".



Как отмечается, новые правила обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране. В случае, если получатель визы в течение трех месяцев, например, заключит брак с американцем, устроится на работу или пойдет учиться, то это будет расцениваться как "заведомая ложь" при подаче заявки.



Таким образом, отмечает NYT, нарушителям правил будет крайне сложно получить визу повторно, а также им может грозить депортация.



Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года подписал указ о запрете въезда в США гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, объяснив такой шаг необходимостью борьбы с терроризмом. Исполнение указа было заблокировано судами.



В начале июня сообщалось, что посольства США при рассмотрении заявок на визу могут потребовать у соискателей информацию об их аккаунтах в соцсетях, а также подробную биографию за последние несколько лет. Представители американской дипмиссии в России подтвердили эту информацию, подчеркнув, что новые требования касаются лишь доли процента обращающихся за визами.

















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