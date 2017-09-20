Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США ужесточили правила выдачи виз


20.09.2017   13:34
США ужесточили правила выдачи виз в части изменения цели поездки в течение трех месяцев. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на разосланную в дипломатические миссии США телеграмму за подписью государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

"Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, женится и подаст на грин-карту в течение 90 дней, то он получит отказ", — заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов, добавив, что "это значительное изменение правил".

Как отмечается, новые правила обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране. В случае, если получатель визы в течение трех месяцев, например, заключит брак с американцем, устроится на работу или пойдет учиться, то это будет расцениваться как "заведомая ложь" при подаче заявки.

Таким образом, отмечает NYT, нарушителям правил будет крайне сложно получить визу повторно, а также им может грозить депортация.

Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года подписал указ о запрете въезда в США гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, объяснив такой шаг необходимостью борьбы с терроризмом. Исполнение указа было заблокировано судами.

В начале июня сообщалось, что посольства США при рассмотрении заявок на визу могут потребовать у соискателей информацию об их аккаунтах в соцсетях, а также подробную биографию за последние несколько лет. Представители американской дипмиссии в России подтвердили эту информацию, подчеркнув, что новые требования касаются лишь доли процента обращающихся за визами.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии закрываются скотобойни
С января по август Аджарию посетили более миллиона визитеров
Бизнес приветствует инициативу властей стимулировать участие грузинских компаний в тендерах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Осетии мусульмане будут бороться с ИГИЛ через СМИ
Спикер: Парламент Армении открыт для всех благоразумных предложений диаспоры
Посол:ЕС внимательно следит за процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна