Паата Имнадзе: Все вакцины, поступившие в Грузию, преквалифицированы ВОЗ-ом

20.09.2017 13:43 По заявлению заместителя генерального директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, Пааты Имнадзе, все вакцины, поступившие в Грузию, преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения.



"Все вакцины, которые поступили в Грузию, являются преквлифицированными Всемирной организацией здравоохранения. Это максимальная гарантия качества и безопасности. Авторитета больше, чем Всемирная организация здравоохранения, просто не существует в мире. Исходя из этого, все вакцины, которые есть в стране, являются преквалифицированными Всемирной организацией здравоохранения"- заявил Паата Имнадзе.















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