Талаквадзе: На каждодневную критику оппозиции отвечает экономика страны

20.09.2017 13:55 По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на каждодневную критику оппозиции дает ответ экономика страны.



В ответ оппонентам Талаквадзе заявил агентству "Интерпрессньюс", что реформы, которые поддержал парламент, успешно функционируют.



"Наша команда делает дело, и символично, что на каждодневную критику оппозиции ответ дает экономика страны.



Экономический рост II квартала 2017 года составил 4,7%. Что главное, направляющую силу в экономическом росте занимает частный сектор, в первой половине 2017 года оборот бизнес сектора по сравнению с минувшим годом увеличился на 18%.В тот же период бизнес сектор создал 30 000 новых рабочих мест"- заявил Арчил Талаквадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

