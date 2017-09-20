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Талаквадзе: На каждодневную критику оппозиции отвечает экономика страны


20.09.2017   13:55
По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на каждодневную критику оппозиции дает ответ экономика страны.

В ответ оппонентам Талаквадзе заявил агентству "Интерпрессньюс", что реформы, которые поддержал парламент, успешно функционируют.

"Наша команда делает дело, и символично, что на каждодневную критику оппозиции ответ дает экономика страны.

Экономический рост II квартала 2017 года составил 4,7%. Что главное, направляющую силу в экономическом росте занимает частный сектор, в первой половине 2017 года оборот бизнес сектора по сравнению с минувшим годом увеличился на 18%.В тот же период бизнес сектор создал 30 000 новых рабочих мест"- заявил Арчил Талаквадзе.







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