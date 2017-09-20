Талаквадзе: Принятие «хорошей конституции» приоритетнее политического консенсуса

20.09.2017 13:57 Президент Георгий Маргвелашвили заинтересовался конституционной реформой, когда процесс уже почти завершился, заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.



Накануне Маргвелашвили представил согласованный с оппозицией проект поправок в конституцию. По словам президента, документ уже отправлен «Грузинской мечте» и Венецианской комиссии.



«Мы предложили президенту подключится к работе Конституционной комиссии. К сожалению, изначально он отказался быть участником этого процесса. Сейчас, когда процесс подошел к концу, он заинтересовался конституционными поправками. Он хочет быть включенным в этот процесс», — сказал Талаквадзе.



По его словам, для правящей команды, принятие «хорошей конституции» приоритетнее политического консенсуса.



«С нашей стороны принято правильное решение, когда на первое место ставим хорошую конституцию, которая обеспечивает демократическое развитие страны. Только после этого важным является консенсус», — подчеркнул Талаквадзе.



Для того, чтобы поправки вступили в силу, парламент должен утвердить их в окончательном, третьем чтении, а далее проект должен подписать президент. Не исключено, что парламент примет поправки в конституцию уже в сентябре, до того, как прекратить работу до конца выборов в органы местной власти.



Работа над поправками в конституцию Грузии началась спустя месяц после того, как правящая партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы, получив конституционное большинство. Над проектом работала Государственная конституционная комиссия, большинство членов которой представила именно «Грузинская мечта».



Согласно заявлениям властей, изменения в конституцию Грузии должны вступить в силу после оглашения итогов предстоящих президентских выборов, осенью 2018 года.



Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы, затрагивающие проблемы конституционного права.















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