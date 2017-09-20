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Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем те, что происходят в Сирии и Северной Корее, - Грибаускайте


20.09.2017   14:17
Миру стоит помнить, что Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем те, что происходят в Сирии и Северной Корее.
Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает "Укринформ".

«Внимание мира в настоящее время приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО», - сказала Грибаускайте.

Она обратила внимание на нарушение Россией как постоянным членом Совбеза ООН своих обязательств по поддержке мира в мире. «Несмотря на особую ответственность России по поддержки мира в мире как постоянного члена Совета безопасности ООН, она нарушила Устав ООН, напав на Грузию, незаконно аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины», - подчеркнула президент Литвы.

Грибаускайте вспомнила и об энергетическом шантаже, который является «любимым оружием РФ». «В Беларуси, всего в 40 км от столицы Литвы, Россия строит опасную Островецкую АЭС, которая является геополитическим оружием, которое не отвечает базовым международным ядерным стандартам», - отметила она.

Президент Литвы призвала международное сообщество объединиться и дать отпор глобальным агрессорам. «Агрессия никого не может сделать сильнее. Она не может никому принести ни одной капли уважения. Единственное, что даст агрессия - это презрение, стыд и осуждение. Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действии нарушителей, поскольку это лишь придаст уверенности им», - подытожила глава Литвы.






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