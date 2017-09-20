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Прокуратура начала следствие по делу о возможном хищении средств в фонде Пааты Бурчуладзе
20.09.2017 14:23
Прокуратура начала следствие по делу о возможном присвоении-хищении средств в большом размере руководителями фонда "Иавнана" в период, когда им возглавлял известный оперный певец Паата Бурчуладзе.
В Главной прокуратуре заявляют, что основанием для начала расследования стало заявление вице-президента неправительственной организации "Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов", где заявитель указывал на то, что возможно, со стороны руководящих лиц фонда "Иавнана" имела место нецелевая трата, или противоправное присвоение поступивших средств.
"Ведется следствие по подпункту "д" части 2, и подпункту "б" части 3 статьи 182 УК Грузии.
По делу будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. О результатах следствия общество будет проинформировано"- заявили в прокуратуре.
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