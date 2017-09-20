Служба аудита не может найти благотворителей «Грузинской мечты»

20.09.2017 15:17 Государственная служба аудита не может найти благотворителей «Грузинской мечты». В контролирующем органе поясняют, что в течение двух дней удалось опросить только финансистов "Европейской Грузии", а благотворителям правящей партии не смогли вручить уведомления.



По словам начальника службы финансового мониторинга политических партий Службы аудита, Зураба Азнауришвили, они не оказались на месте юридического адреса.



Опрос лиц, пожертвовавших средства правящей партии и оппозиции проходит в Службе аудита и в настоящее время.



В течение двух дней всего заслушали пояснения трех граждан, все трое являются кандидатами в мажоритарные депутаты, и пожертвовали партии по 5 тысячи лари. Ведомство пока не заслушало крупных финансистов.



"Мы считаем, что их текущие доходы малы по сравнению с осуществленными пожертвованиями"- заявил Зураб Азнауришвили.

















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