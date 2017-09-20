Евросоюз твердо поддерживает целостность Грузии - Могерини

20.09.2017 16:34 Европейский Союз привержен единству, суверенитету и территориальной целостности Грузии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с премьер-министром республики Георгием Квирикашвили в Нью-Йорке.



"Верховный представитель ЕС подтвердила твердую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии. Еврокомиссар сообщила, что на ее встрече в Нью-Йорке с вице-президентом США Майком Пенсом вопрос Грузии был одним из важных", - сообщает в среду пресс-служба грузинского правительства.



Г.Квирикашвили участвует в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



По данным пресс-службы, премьер обсудил с Ф.Могерини вопросы сотрудничества Евросоюза с Грузией, сообщил о ходе проводимых реформ и положении на "оккупированных" грузинских территориях.



В рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН Грузия была избрана председателем организации "Партнерство открытого правительства", сменив на этом посту Францию, отмечают в Тбилиси.















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