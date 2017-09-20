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Европарламентарии пообещали не допустить выступления в Брюсселе лидера цхинвальских сепаратистов


20.09.2017   16:36
Сопредседатель парламентского комитета по сотрудничеству между ЕС и Грузией Саджад Карим в среду в Тбилиси пообещал не допустить выступления в Брюсселе перед европейскими парламентариями лидера цхинвальских сепаратистов Анатолия Бибилова, передает ВЗГЛЯД.

«Мы абсолютно однозначно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии», - заявил он.

По его словам, в ЕП пока нет никакой информации о возможности такого выступления Бибилова, которое ранее было допущено бывшим европарламентарием Джульеттой Кьезой.

Саджад Карим выразил уверенность, что «активность Кьезы по этому вопросу не будет поддержана».

Кьеза говорил, что пытается организовать такое выступление, в связи с чем МИД Грузии накануне высказал протест и назвал итальянского политика «частным лицом, аффилированным с Россией».






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