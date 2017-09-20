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Президент Эстонии считает, что СБ ООН должен более оперативно реагировать на кризисы и конфликты
20.09.2017 17:02
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает, что работу ООН и, прежде всего, Совета безопасности необходимо сделать более прозрачной и эффективной.
"Зачастую, критика в адрес ООН вызвана неспособностью Совета безопасности своевременно реагировать на кризисы", - заявила она, выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Президента Эстонии цитирует ее пресс-служба.
"Некоторые постоянные члены (Совета безопасности) используют свое право вето, что затрудняет ООН адекватно исполнять свои обязанности", - сказала К.Кальюлайд.
Именно поэтому, считает она, одним из пожеланий Эстонии при баллотировании кандидатам в Совет Безопасности является улучшение методов работы совета, что помогло бы эффективно предотвращать и решать конфликты в мире.
Президент обратила внимание на то, что мир становится все более непредсказуемым и слишком многие государства страдают из-за нерешенных конфликтов.
"Есть немало государств, расколотых напряженностями, появление которых мы видели, но которые не смогли своевременно предотвратить", - отметила глава государства, приведя в пример происходящее в Украине, в Грузии и Сирии.
По ее мнению, международные конфликты, терроризм и изменения климата привели к самому большому числу мигрантов, которых когда-либо видел мир.
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