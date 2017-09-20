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Участие Каладзе в матче звезд футбола может быть засчитано как предвыборная агитация


20.09.2017   17:20
Звезды мирового футбола проведут товарищеский матч в Тбилиси для сбора денег на восстановление пострадавшего от пожара Боржомского леса.

«Вся сумма, полученная от матча, будет направлена в фонд помощи на восстановление сгоревшего в августе этого года лесного массива на территории Боржоми-Харагаульского национального парка», — заявили в Федерации футбола Грузии.

Также в федерации сообщили, что желание принять участие в благотворительной встрече выразили Франческо Тотти, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Андрей Шевченко, Паоло Мальдини и другие.

Встреча пройдет 29 сентября на стадионе «Динамо-арена» в Тбилиси.

Участие в матче звезд футбола кандидату в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахе Каладзе могут засчитать как предвыборную агитацию и незаконную благотворительность.

Как заявила представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Ирма Павлиашвили, в благотворительном матче можно усмотреть нарушение нескольких статей Избирательного кодекса.

По ее словам, можно будет считать, что зарубежные спортсмены, будут играть вместе с одним из кандидатов в мэры Тбилиси, тем самым участвуя в его предвыборной кампании, а законодательство Грузии запрещает иностранным гражданам участвовать в агитации.

«Предвыборной агитацией считается любое публичное действие, которое содействует выбору кандидата, поэтому и этот матч можно считать незаконной предвыборной агитацией с участием иностранных граждан. Мы зафиксировали свою позицию по этому поводу и на прошлых выборах, когда в предвыборную кампанию вмешивался Михеил Саакашвили (уже будучи гражданином Украины). По нашему законодательству, гражданам иностранных государств запрещено участвовать в агитации», — заявила Ирма Павлиашвили.

Ассоциация молодых юристов призывает Службу госаудита и межведомственную комиссию по проведению справедливых выборов изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.






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