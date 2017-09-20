Мы хотим еще раз дать всем шанс - советник президента о конституционных поправках

20.09.2017 17:39 Документ, разработанный администрацией президента Грузии и оппозиционными партиями, касающийся конституционных изменений, будет переслан Венецианской комиссии.



По информации администрации президента, "Грузинская мечта" уже получила соглашение, достигнутое оппозицией и президентом в вязи с конституционной реформой.



В связи с реформой главного закона политический спектр страны называет пять пунктов, в том числе упразднение мажоритарной системы, порядок прямых президентских выборов, сохранение Совета безопасности и избирательных блоков, и снижение барьера.



"Мы хотим еще раз дать всем шанс в данной ситуации. Первым делом Грузии, правящей силе, самим себе, чтобы получить документ согласия, а не документ раскола.



Сегодня главная проблема в дефиците политической воли, и если будет такая воля, поверьте, существуют пути для того, чтобы преодолеть эту дилемму. Что касается вето, говорить заранее о вето неоправданно"- заявила Пикрия Чихрадзе.















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