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Долидзе: Исландия признает Грузию одной из из важных стран-реформаторов и партнеров


20.09.2017   17:46
"Исландия уже ввела Грузию в список безопасных стран. Исландия признает Грузию, как одну из важных стран-реформаторов и партнеров, это весьма важно для нас. А также как известно, параллельно кампании либерализации виз внутри страны мы думаем обязательно сделать шаги за пределами страны, с нашими европейскими партнерами, чтобы мы могли осуществить превенцию в связи с любыми возможными нарушениями"- заявил государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе комментируя встречи, проведенные в рамках рабочего визита в Республике Исландия.

Государственный министр 19 сентября провел двухсторонние встречи с министром юстиции Исландии Сигритуром Андерсеном, и начальником директората иммиграции Кристин Велундадотиром. На встрече главной темой обсуждения был именно процесс либерализации визового режима между Грузией и ЕС.

Стороны обсудили превентивные мероприятия, осуществленные для пресечения нарушения режима свободного передвижения в шенгенской зоне, как со стороны Грузии, так и со стороны Исландии. Государственный министр детально говорил об информационной компании, проведенной с целью повышения сознания населения Грузии. Со своей стороны представители власти Исландии выразили готовность об обмене опытом, и экспертной помощи.

"Решение власти Исландии о вводе Грузии в список безопасных стран конкретно означает, что заявка, внесенная гражданами Грузии о предоставлении им убежища, не будет удовлетворяться, и граждане Грузии будут возвращены на родину в кратчайший период"- отметил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Дании и Республике Исландия, Гиги Гигиадзе после завершения встреч.

На встречах стороны также говорили о процессе и перспективах интеграции Грузии в НАТО. Виктор Долидзе поблагодарил исландскую сторону за твердую поддержку евроатлантических стремлений Грузии.







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