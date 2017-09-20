Испания взяла под контроль финансы Каталонии для блокирования референдума

20.09.2017 17:48 Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости. Об этом сообщает AFP.



Мадрид считает референдум незаконным, а контроль над финансами ограничивает автономию региона и ставит под сомнение выплату заработной платы тысячам государственных служащих.



"Это полная безответственность, они ведут нас к административному коллапсу", - сказал вице-президент Каталонии Ориольд Хункерас, добавив, что подобный шаг является "беспрецедентным".



Регионы Испании платят налоги центральному правительству, после чего они получают квоты на здравоохранение, образование и государственную инфраструктуру.



Каталония с населением 7,5 млн. человек получает примерно 1,5 миллиарда евро в месяц из Мадрида на покрытие основных услуг.



"Это означает, что отныне (каталонские лидеры) больше не имеют своих денег", - сказала пресс-секретарь министерства бюджета Испании.



Они не будут иметь права на любые "дополнительные расходы", кроме уже предусмотренных, добавила она.



Хункерас в свою очередь заявил, что замораживание счетов является замаскированным способом прекращения автономии Каталонии, а подобные решения можно принимать только после дебатов и голосования в сенате, верхней палате парламента Испании.



Мадриду теперь необходимо оплата работу примерно 170 000 работников каталонского регионального правительства, а это будет непростой задачей.



Центральной власти Испании нужна подробная информация, такая как информация о банковском счете или количестве дней в отпуске, чтобы они могли рассчитать сумму для уплаты каждому сотруднику.

Напомним, парламент Каталонии 6 сентября одобрил референдум о независимости, который запланировали на 1 октября.



Конституционный суд Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.



Суд также приостановил действие принятого региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.















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