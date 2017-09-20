Полиция задержала 12 каталонских чиновников после обысков в Барселоне

20.09.2017 17:56 Испанская полиция задержала 12 человек во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, которые проводились для поиска документации, касающейся запланированного референдума о независимости. Об этом сообщает The Associated Press.



Среди задержанных - глава департамента экономики Каталонии Хосеп Мария Йове, который является заместителем вице-президента региона Ориольда Ункераса.



Полиция и судебные органы отказались предоставлять подробную информацию об операции, поскольку судья, выдавший ордер на ее проведение, поставил гриф секретности.



Министерство внутренних дел Испании только сообщило, что Гражданская гвардия Испании проводит операцию по сбору доказательств в рамках расследования подготовки референдума.



Испанские власти впервые задержали чиновников Каталонии с начала кампании за независимость, которая активно продолжается с 2011 года.



Ранее сообщалось, что, испанские правоохранители сегодня утром проводят обыски в Барселоне в государственных учреждениях, ища документацию, связанную с референдумом о независимости Каталонии.



Как сообщалось, Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости.



Напомним, парламент Каталонии 6 сентября одобрил референдум о независимости, который запланировали на 1 октября.



Конституционный суд Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.



Суд также приостановил действие принятого региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.















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