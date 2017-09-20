Анджей Дуда: В Украине и Грузии были нарушены фундаментальные принципы ООН

20.09.2017 18:11 Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего выступления 19 сентября на 72-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в Украине и Грузии были нарушены фундаментальные принципы Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-центр ООН.



Дуда выразил приверженность Польши добросовестному выполнению международных обязательств и нормам международного права.



"Он подчеркнул нарушение таких принципов, а также основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций в Грузии и Украине, в том числе принципов неприкосновенности границ, уважения суверенитета и отказа от использования вооруженных сил в разрешении конфликтов", – сказано в сообщении.



Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира. В связи с аннексией Евросоюз, США и другие государства ввели против РФ экономические санкции.















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