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Комитет парламентского ассоциирования ЕС-Грузия осудил действия РФ в зонах конфликта
20.09.2017 18:21
Комитет парламентского ассоциирования ЕС и Грузии осуждает предпринимаемые российской стороны меры, направленные на фактическое присоединение самопровозглашенных республик Абхазия и т.н. Южная Осетия, что противоречит международным обязательствам России.
Об этом говорится в заявлении, принятом Комитетом парламентского ассоциирования ЕС и Грузии. Комитет призывает российские власти выполнить обязательства, предполагаемые соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий.
Так же комитет считает необходимым обеспечить беспрепятственный доступ наблюдательной миссии ЕС на оккупированные территории, отмечается в заявлении. Заявление и рекомендации комитетом были приняты сегодня, 20 сентября.
«Комитет приветствует углубление отношений между ЕС и Грузией, которое в этом году выразилось в новых значительных достижениях в соответствии с повесткой дня ассоциации ЕС-Грузия. В частности, 28 марта этого года вступил в силу безвизовый режим с ЕС, а 1 июля Грузия присоединилась к соглашению Энергетического объединения», - говорится в распространенном заявлении.
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