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Прокуратура отказала брату первой леди Грузии в оформлении процессуальной сделки


20.09.2017   18:24
Прокуратура считает нецелесообразным оформление процессуальной сделки
брату Маки Чичуа, Михаилу Мгалоблишвили. Причиной того прокуратура называет криминальное прошлое Мгалоблишвили. Информацию об этом распространил ipn.

"Михаил Мгалоблишвили был обвиняемым за покупку – хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпаса, и Тбилисский городской суд признал его полностью виновным по части второй и третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. В последующем апелляционный суд оставил в силе данный приговор. В настоящее время ему определено пресечение свободы сроком на 4 года.

Касательно вашего вопроса, почему не была оформлена процессуальная сделка, отвечаем, что М. Мгалоблишвили не раз был осужден в прошлом, в том числе за такое насильственное преступление, как попытка предумышленного убийства в отягчающих обстоятельствах. Кроме того, на судебных рассмотрениях Михаил Мгалоблишвили заявлял, что оружие было отцовское, и являлось реликвией, однако следствие установило, что он противоправно носил оружие конструкции BROWNING с одной обоймой и одним патроном, а также в своем жилом доме хранил оружие BERETTA калибра 7,65 мм. заводского изготовления. По заключению баллистической экспертизы установлено, что изъятые оружия относятся к категории огнестрельного оружия, и пригодны для стрельбы, а изъятый патрон является боеприпасом, и годен для использования. Исходя из вышеизложенных обстоятельств, прокуратура в данном случае считает нецелесообразным оформлять процессуальную сделку с обвиняемым"- заявили в прокуратуре.

24 апреля Тбилисский городской суд приговорил Михаила Мгалоблишвили к пресечению свободы на 4 года. По пояснению судьи, обвинение в незаконной покупке-ношении оружия предусматривает заключение сроком от 4 до 6 лет, и он в данном случае использовал минимальный срок наказания. По заявлению судьи, процессуальная сделка между сторонами не была достигнута, поэтому закон не давал право использования условного заключения.

Шурина действующего президента Грузии, Михаила Мгалоблишвили, задержали в январе.







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