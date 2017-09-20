Комитет парламентского ассоциирования ЕС и Грузии осудил похищение Афгана Мухтарлы в Тбилиси

20.09.2017 18:58 Комитет парламентского ассоциирования ЕС и Грузии осуждает похищение Афгана Мухтарлы в Тбилиси 29 мая 2017 года и его незаконную переправку в Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Комитета парламентского ассоциирования ЕС и Грузии.



«Мы принимаем во внимание первые меры, принятые властями Грузии, в том числе увольнение ключевых должностных лиц МВД и призываем власти Грузии досконально и эффективно расследовать это дело», - говорится в заявлении.



Комитет парламентского ассоциирования ЕС и Грузии принял сегодня заявление. В нем дается оценка различным вопросам. Документ содержит и рекомендации.















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