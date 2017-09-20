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Депутат «мечты» руководит частной компанией, нарушая закон - «Международная прозрачность»


20.09.2017   19:10
Члену парламента Грузии по закону запрещено занимать исполнительную должность в компании, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и непосредственно вмешиваться в управление компании. Эти требования определены законом "О несовместимости интересов, и коррупции в государственной службе". Законодательство Грузии предусматривает в виде санкции приостановление депутатского полномочия.

Мажоритарный депутат Мцхеты Дмитрий Хундадзе нарушил именно эту норму данного закона, когда 1 апреля 2017 года он был назначен заместителем генерального директора в компании "ООО фирма Хундадзе в Дионисе", соответствующий документ в связи с этим находится в архиве Публичного реестра. Более того, Хундадзе владеет 40% этой компании, однако он не указал ее в своей имущественной декларации.

По оценке "Международной прозрачности", заместитель директора является полномочным лицом за руководство и представительство, что является несовместимой деятельностью для члена парламента.







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