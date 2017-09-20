Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава парламентской фракции ГМ «забыл указать» несколько компаний в своей декларации


20.09.2017   19:36
Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" утаил некоторую информацию в своей имущественной декларации, что является нарушением закона. Об этом стало известно из исследования, опубликованного НПО "Международная прозрачность-Грузия".

По данным Публичного реестра, Мдинарадзе до сих пор занимает пост директора в двух частных компаниях. Это "Мамука Мдинарадзе и юридический центр Тбилиси", и "Компания Мамуки Мдинарадзе, Георгия Гелашвили, и Шалвы Мшвилдадзе".

Пребывание на посту директора в этих компаниях является несовместимой деятельностью со статусом депутата, поскольку согласно законодательству депутат может иметь доли в компаниях, но не имеет права быть включенным в предпринимательскую деятельность, и принимать решения об управлении компании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
В Грузии закрываются скотобойни
С января по август Аджарию посетили более миллиона визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Десятки стран в ООН договорились о запрете ядерного оружия
Ильхам Алиев встретился с Трампом
Президент Грузии и оппозиция опубликовали совместный документ по конституционным поправкам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна