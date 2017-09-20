Глава парламентской фракции ГМ «забыл указать» несколько компаний в своей декларации

20.09.2017 19:36 Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" утаил некоторую информацию в своей имущественной декларации, что является нарушением закона. Об этом стало известно из исследования, опубликованного НПО "Международная прозрачность-Грузия".



По данным Публичного реестра, Мдинарадзе до сих пор занимает пост директора в двух частных компаниях. Это "Мамука Мдинарадзе и юридический центр Тбилиси", и "Компания Мамуки Мдинарадзе, Георгия Гелашвили, и Шалвы Мшвилдадзе".



Пребывание на посту директора в этих компаниях является несовместимой деятельностью со статусом депутата, поскольку согласно законодательству депутат может иметь доли в компаниях, но не имеет права быть включенным в предпринимательскую деятельность, и принимать решения об управлении компании.















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