Чугошвили: Президент делает все, чтобы навредить конституционному процессу

20.09.2017 19:39 Правящая команда обвиняет Георгия Маргвелашвили в препятствии конституционному процессу. Тамар Чугошвили отзывается на совместную разработку замечаний президентом и оппозицией, считает ее несерьезной, и убеждена, что заключение Венецианской комиссии по конституционным поправкам будет положительным.



"Что касается президента, его отношение к процессу понятно. Он все делает, чтобы помешать, и навредить процессу. Изменения редакционного типа, разумеется, будут, что касается остального, в большей степени это будет зависеть от оценки Венецианской комиссии"- заявила Тамар Чугошвили "Рустави 2".



Вчера президент Грузии переслал "Грузинской мечте", а также Венецианской комиссии, проект замечаний в связи с конституцией, разработанный вместе с оппозицией.



Кроме "Грузинской мечты", все стороны, включенные в конституционную реформу, президент, парламентская и непарламентская оппозиция, а также неправительственные организации протестуют против целого ряда конституционных изменений. Для них неприемлема отсрочка упразднения мажоритарной системы до 2024 года, сохранение 5% барьера, а также запрещение объединения в блоки, и правило перераспределения нераспределенных мандатов. Для Георгия Маргвелашвили неприемлема также отмена прямых президентских выборов: согласно проекту конституции, с 2023 года президента будет выбирать не народ, а комиссия из 300 человек.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

