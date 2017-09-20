Меквабишвили: Служба аудита не будет карательной структурой

20.09.2017 20:51 «Приоритетом Службы аудита будет деятельность, ориентированная на превенцию. Она не будет какой-то карательной структурой, однако, если мы увидим какое-либо нарушение, то на это последуют незамедлительное, жесткое реагирование и адекватные оценки», - заявил журналистам руководитель Службы государственного аудита Ираклий Меквабишвили.



По его словам, особое внимание будет акцентировано на работе парламента. «Особое внимание будет направлено на качественное преобразование службы в плане технологического оснащения, так как для превентивных мероприятий нужна серьезная материально-техническая база. Для этого будет максимально использована та техническая помощь, которую мы получаем он наших дружественных стран-доноров. Особое внимание будет уделено работе с парламентом, так как парламентский контроль должен быть усилен относительно принятых Службой аудита рекомендаций», - отметил Меквабишвили.



На вопрос журналиста, насколько будет главный аудитор независимым и беспристрастным, по заявлению Меквабишвили, он готов справиться со всеми вызовами. На вопрос о том, планируются ли в Службе аудита кадровые изменения, Ираклий Меквабишвили пояснил, что закон дает ему на это право.















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