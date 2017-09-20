Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Меквабишвили: Служба аудита не будет карательной структурой


20.09.2017   20:51
«Приоритетом Службы аудита будет деятельность, ориентированная на превенцию. Она не будет какой-то карательной структурой, однако, если мы увидим какое-либо нарушение, то на это последуют незамедлительное, жесткое реагирование и адекватные оценки», - заявил журналистам руководитель Службы государственного аудита Ираклий Меквабишвили.

По его словам, особое внимание будет акцентировано на работе парламента. «Особое внимание будет направлено на качественное преобразование службы в плане технологического оснащения, так как для превентивных мероприятий нужна серьезная материально-техническая база. Для этого будет максимально использована та техническая помощь, которую мы получаем он наших дружественных стран-доноров. Особое внимание будет уделено работе с парламентом, так как парламентский контроль должен быть усилен относительно принятых Службой аудита рекомендаций», - отметил Меквабишвили.

На вопрос журналиста, насколько будет главный аудитор независимым и беспристрастным, по заявлению Меквабишвили, он готов справиться со всеми вызовами. На вопрос о том, планируются ли в Службе аудита кадровые изменения, Ираклий Меквабишвили пояснил, что закон дает ему на это право.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
В Грузии закрываются скотобойни
С января по август Аджарию посетили более миллиона визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Десятки стран в ООН договорились о запрете ядерного оружия
Ильхам Алиев встретился с Трампом
Президент Грузии и оппозиция опубликовали совместный документ по конституционным поправкам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна