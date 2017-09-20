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Депутат от «Альянса патриотов» призывает контрразведку заняться шутками в адрес политиков
20.09.2017 21:08
На сегодняшнем пленарном заседании парламента депутат "Альянса патриотов" Эмзар Квициани заявил, что авторы шуток в адрес политиков работают против государства.
По его словам, некоторые люди этим путем стараются запугать политиков, и этот вопрос следует расследовать.
"Господин, которого называют яйцеголовым, начал паясничать, что оказывается, я считаю, что ООН это государство. Организация, с которой я сотрудничал 15 лет. И Вано Джавахишвили учит меня, что такое ООН, и сколько стран представлены в ООН. У ООН есть своя служба безопасности. Эти прихвостни выступают, и делают все для того, чтобы политики не могли произнести слово в страхе, чтобы потом над ними не насмехались. Разве это не дело расследования контрразведки? Эти люди работают против государства"- заявил Эмзар Квициани.
Следует отметить, что ранее Квициани заявил, что Саакашвили связан с ООН и они вместе работаю над расчленением Украины.
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