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Хидашели уверена, что конституция «Грузинской мечты» обязательно изменится при следующей власти
20.09.2017 21:32
По заявлению бывшего министра обороны Грузии Тины Хидашели, самое печальное то, что в 26-й год независимости Грузия получает Конституцию, которую следующая власть еще раз изменит. Об этом Хидашели заявила по завершении встречи президента Грузии с неправительственным сектором, на которой Георгий Маргвелашвили ознакомил неправительственный сектор с собственной версией принятого оппозицией и президентом проекта конституционных изменений.
По мнению Хидашели, у этого документа нет перспективы.
«Как видно, правящая команда и в этот раз считает консенсус абсолютной слабостью, а не абсолютной необходимостью. Процесс, разумеется, пошел не верно, однако, именно так, как всегда... Думаю, самое печальное во всем этом процессе то, что в 26-й год независимости Грузия получает Конституцию, которую следующая власть еще раз изменит. Это главный рецепт того, почему не состоялось грузинское государство, почему не сумела наша страна усилиться и развиться институционально. В этом главная проблема, а не в том – какова модель. Нам консенсус нужен для того, чтобы долгосрочно спланировать страну, а этого мы никогда не сумели», - заявила Тина Хидашели.
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