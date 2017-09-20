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Ираклий Меквабишвили утвержден на должность генерального аудитора
20.09.2017 21:39
Парламент Грузии утвердил Ираклия Меквабишвили в должности генерального аудитора. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов.
Меквабишвили был представлен коллегам председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Кобахидзе ознакомил парламент с профессиональным опытом и деятельностью генерального аудитора и его деятельностью.
На сессии сегодня непосредственного Меквабишвили не слушали.
Ираклий Меквабишвили на пост руководителя Службы государственного аудита избран сроком на пять лет. Он сменил на этом посту Лашу Тордия.
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