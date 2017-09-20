Саакашвили не может быть экстрадирован – Луценко

20.09.2017 21:47 Саакашвили не может быть экстрадирован. Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Украины во время брифинга в прямом эфире 112 канала.



– Михеил Саакашвили, находясь в Украине написал заявление с просьбой предоставить ему охрану, как человеку без гражданства. Это заявление делает невозможным его экстрадицию.



Кроме этого, Юрий Луценко добавил, что Саакашвили является нелегальным эмигрантом в Украине. Такие действия незаконное, но рассматриваются как административное правонарушение и наказываются судом в виде штрафа. Поэтому пограничная служба вручила ему во Львове протокол. Именно поэтому суд рассматривает этот вопрос, и первое заседание уже состоялось.



– Как только суд примет решение, вы все узнаете. Но будет Саакашвили штраф или нет – пока он человек, который де-юре не имеет украинского гражданства, поэтому он является нелегальным мигрантом.















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