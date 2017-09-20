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Президент Узбекистана провел встречу с премьер-министром Грузии
20.09.2017 22:18
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 сентября в Нью-Йорке принял Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
На встрече обсуждены вопросы дальнейшего увеличения объемов и расширения номенклатуры товарооборота, активизации связей между торгово-промышленными палатами, организации торговых домов и проведения совместных выставок.
Узбекистан заинтересован в экспорте в Грузию автомобилей, текстильной и электротехнической продукции, в выходе через пути Грузии на мировой рынок. Грузия может закупать в нашей стране фрукты и овощи, организовать совместные предприятия в сфере виноделия.
Шавкат Мирзиёев и Георгий Квирикашвили подчеркнули, что потенциал для наращивания взаимодействия – огромный, и дальнейшее расширение сотрудничества по всем направлениям – в интересах двух стран и народов.
В ходе встречи также было уделено внимание ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
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