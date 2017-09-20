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Вопрос территориальной целостности Грузии по-прежнему важен в международной повестке дня - посол США
20.09.2017 22:42
Территориальная целостность как Украины, так и Грузии остается важным вопросом в международной повестке дня, заявил в среду журналистам посол США в Грузии Ян Келли.
По словам посла, тот факт, что в условиях новой администрации в течение первых трех месяцев с премьер-министром Грузии встретились президент США, вице-президент и госсекретарь говорит о том, насколько большое внимание уделяется вопросу защиты суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны правительства США.
В будущем Грузия может рассчитывать на еще большую включенность США в этом направлении, добавил американский дипломат, отметив, что речь идет "о процессах и программах, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности Грузии".
"Думаю, в повестке дня США достаточно важное место занимает вопрос территориальной целостности Грузии. Также, в целом, в международной повестке дня вопрос Грузии и Украины широко рассматривается", - сказал Я.Келли.
Он также прокомментировал недавний визит бывшего депутата Европарламента Джульетто Кьеза в Цхинвал, в частности, его заявления о том, что он намерен организовать выступление лидера т.н. Южной Осетии в Европарламенте.
"Ни США, ни какая-либо из стран Евросоюза, ни другие страны не признают независимость т.н. Южной Осетии. К примеру, вы можете на пальцах пересчитать те страны, которые признают Южную Осетию и ни одна из них не является членом ЕС", - сказал посол.
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