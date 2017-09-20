Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили считает заявление Луценко давлением на суд


20.09.2017   22:56
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили ответил на заявление генерального прокурора Украины относительно выплаты штрафа за незаконное пересечение государственной границы.

"Генеральный прокурор Украины заявил, что я должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы. Это прямое нарушение закона и откровенное давление на суд со стороны неправомочного лица", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Обращаясь к генпрокурору М.Саакашвили заявил: "Юрий Витальевич, вы, как генеральный прокурор Украины, не могли не слышать о презумпции невиновности. Кроме того, как должностное лицо, вы такими заявлениями прямо дискредитируете судебную систему Украины".

Также М.Саакашвили предположил, что суд уже вынес решение по его делу.

"Возможно, суд уже вынес решение по этому поводу и это решение от меня скрывают так же тщательно, как и решения о лишении меня гражданства? Или вы напротив непрозрачно намекнули судье, каков должен быть вердикт?", написал он.

Ранее генпрокурор Украины Ю.Луценко заявил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии М.Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы Украины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
В Грузии закрываются скотобойни
С января по август Аджарию посетили более миллиона визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Азербайджан -один из известных центров мультикультурализма в мире
Десятки стран в ООН договорились о запрете ядерного оружия
Ильхам Алиев встретился с Трампом
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна