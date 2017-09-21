Из 86 500 человек, выехавших из Грузии в Европу без виз, назад вернули только 236

21.09.2017 10:58 С 28 марта 2017 года, то есть с задействования безвизового режима, по 18 сентября включительно в шенгенскую зону въехали 86 500 граждан Грузии. По информации руководителя парламентского комитета интеграции с Европой Тамар Хулордава, из вышеупомянутых 86 500 визитов с границы назад вернули 266 человек, что составляет 0,3% общих данных.



С задействования безвизового режима до 18 сентября прошло 174 дня, соответственно, получается, что за это время из Грузии в Европу без визы в среднем осуществлялись 497 визитов в день. Данные не отражают сухопутные пересечения границы.



"Это неплохие данные, и явствуют о том, что для наших граждан не создаются какие-либо искусственные барьеры со стороны Евросоюза. По нашей информации случаи (возвращения назад), которые были зафиксированы, были связаны только с объективными причинами, либо у человека не была в порядке документация, либо у него фиксировалось нарушение, во время чего он на определенное время не имел права вновь въезжать в шенгенскую зону"- говорит Тамар Хулордава.



Пока не уточнено количество людей, которые просрочили время законного пребывания в Европе, и не вернулись назад.















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