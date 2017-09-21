Вице-президент США назвал основные угрозы 21-го века

21.09.2017 11:23 Вице-президент США Майкл Пенс назвал три основные угрозы для мира, передает «Коммерсантъ». В ходе торжественного обеда, организованного аналитическим фондом Atlantic Council спустя некоторое время после церемонии вступления Черногории в НАТО на заседании Североатлантического совета, политик заявил, что Россия, Иран и международный терроризм представляют основную опасность для международного сообщества.



«В мире стало опаснее сегодня, чем когда-либо после краха коммунизма четверть века назад»,— приводит слова Майка Пенса Atlantic Council. Вице-президент США обратил внимание членов Североатлантического совета на «попытки России заново прочертить международные границы».



Майкл Пенс заключил, что задачей США должно стать укрепление НАТО. «Сильный альянс — это жизненная необходимость, особенно в эти непростые времена»,— подчеркнул вице-президент. Он добавил, что Вашингтон готов полностью выполнять свои союзнические обязательства и «придерживаться принципа, что нападение на одного члена альянса — это нападение на всех».















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