Территориальную целостность независимых государств должны уважать все, и Россия не исключение - Вейонис

21.09.2017 11:36 Территориальную целостность независимых государств должны уважать все, и Россия не исключение, об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на сессии 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.



"Ничем не спровоцированная агрессия России против своих соседей – это серьезное нарушение правил международной безопасности. Должна быть введена ответственность за нарушения международного права для любого агрессора, инициирующего и поддерживающего конфликты", - сказал Вейонис.



Президент Латвии подчеркнул, что для его страны мирное урегулирование конфликта в Украине и уважение ее суверенитета и территориальной целостности является одним из приоритетов.

Он отметил, что ООН вместе с региональными игроками должна способствовать урегулированию затяжных конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и т.н. Южной Осетии.



В своем выступлении Раймондс Вейонис также затронул такие вопросы, как ядерные испытания Северной Кореи, использование химического оружия в Сирии, глобальный терроризм и необходимость реформирования ООН.















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