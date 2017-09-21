Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Территориальную целостность независимых государств должны уважать все, и Россия не исключение - Вейонис


21.09.2017   11:36
Территориальную целостность независимых государств должны уважать все, и Россия не исключение, об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на сессии 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ничем не спровоцированная агрессия России против своих соседей – это серьезное нарушение правил международной безопасности. Должна быть введена ответственность за нарушения международного права для любого агрессора, инициирующего и поддерживающего конфликты", - сказал Вейонис.

Президент Латвии подчеркнул, что для его страны мирное урегулирование конфликта в Украине и уважение ее суверенитета и территориальной целостности является одним из приоритетов.
Он отметил, что ООН вместе с региональными игроками должна способствовать урегулированию затяжных конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и т.н. Южной Осетии.

В своем выступлении Раймондс Вейонис также затронул такие вопросы, как ядерные испытания Северной Кореи, использование химического оружия в Сирии, глобальный терроризм и необходимость реформирования ООН.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
В Европу не впустили 226 граждан Грузии с начала безвизового режима
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне подтвердили смерть 5 человек из списка "Новой газеты"
Проблема селективных абортов остается актуальной в Армении
Генпрокурор Армении о разгуле преступности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна