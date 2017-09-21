МИД Грузии и Таиланда оформили меморандум о взаимопонимании

21.09.2017 12:21 В рамках Генеральной ассамблеи ООН 2017 года вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и руководитель внешнеполитического ведомства Таиланда Дон Прамудвинаи подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел.



В МИД Грузии сообщают, что на двухсторонней встрече, проведенной в рамках ассамблеи, министры говорили о вопросах сотрудничества в двухсторонних и многосторонних форматах. Выразили готовность развивать отношения в сферах общих интересов для обеих стран, какими являются туризм, отношения между народами, инновация и т.д. Отметили успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе в рамках ООН.



Министры отметили, что подписание меморандума о взаимопонимании будет содействовать тесному сотрудничеству между министерствами.



















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