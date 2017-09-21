Парламент Грузии перешел на предвыборный режим работы

21.09.2017 14:06 Парламент Грузии переходит на предвыборный режим работы, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании 20 сентября.



Согласно регламенту, за месяц до проведения парламентских или президентских выборов, или выборов в органы местного самоуправления, пленарные заседания парламента не проводятся.



«Согласно регламенту, парламент Грузии переходит на предвыборный режим работы. В случае необходимости мы будем проводить запланированные или внеплановые заседания парламента», –сказал Кобахидзе.



В предвыборный период в случае необходимости пленарные заседания созывает председатель парламента по своей инициативе или по требованию не менее одной четверти состава законодательного органа.



Выборы в местные органы власти состоятся 21 октября. Они будут проходить в 64 городах и районах Грузии. Избирателям предстоит выбрать 64 мэров городов и районов, а также 2 тысячи 58 депутатов в 64 местных сакребуло.



Участвовать в выборах будут 24 партии и 5 блоков, которые уже прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Также в разных городах и районах в выборах планируют участвовать 15 независимых кандидатов.















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