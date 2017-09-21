Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии перешел на предвыборный режим работы


21.09.2017   14:06
Парламент Грузии переходит на предвыборный режим работы, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании 20 сентября.

Согласно регламенту, за месяц до проведения парламентских или президентских выборов, или выборов в органы местного самоуправления, пленарные заседания парламента не проводятся.

«Согласно регламенту, парламент Грузии переходит на предвыборный режим работы. В случае необходимости мы будем проводить запланированные или внеплановые заседания парламента», –сказал Кобахидзе.

В предвыборный период в случае необходимости пленарные заседания созывает председатель парламента по своей инициативе или по требованию не менее одной четверти состава законодательного органа.

Выборы в местные органы власти состоятся 21 октября. Они будут проходить в 64 городах и районах Грузии. Избирателям предстоит выбрать 64 мэров городов и районов, а также 2 тысячи 58 депутатов в 64 местных сакребуло.

Участвовать в выборах будут 24 партии и 5 блоков, которые уже прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Также в разных городах и районах в выборах планируют участвовать 15 независимых кандидатов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
В Европу не впустили 226 граждан Грузии с начала безвизового режима
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне подтвердили смерть 5 человек из списка "Новой газеты"
Проблема селективных абортов остается актуальной в Армении
Генпрокурор Армении о разгуле преступности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна