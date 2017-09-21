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Министр культуры Грузии осмотрит средневековые храмы Ахтала и Одзуни в Армении
21.09.2017 14:07
Министр культуры и охраны памятников Грузии продолжает осмотр, оценку и работы по плану реставрации памятников грузинского культурного наследия на территориях соседних стран — накануне Михаил Гиоргадзе отбыл в Армению.
Гиоргадзе сопровождает его заместитель Леван Харатишвили, а также директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе. Визит делегации в Армению завершится 22 сентября.
Как отмечается, в рамках рабочего визита Гиоргадзе осмотрит монастырские комплексы Ахтала и Одзуни, которые являются памятниками грузинского культурного наследия.
Запланирована встреча министра культуры Грузии с армянским коллегой Арменом Амиряном, в ходе которой стороны обсудят перспективы сотрудничества между странами, в том числе планы по уходу и охране памятников.
Кроме этого, состоится встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их коллегами в Армении. Речь на встрече также пойдет о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о разработке конкретного плана действий.
Как отмечают в Минкультуры, визит грузинской стороны в Ереван начался в День независимости Армении. Делегация посетит различные культурно-образовательные мероприятия, проводимые в стране по случаю праздника. Среди них — презентация программы «Культурное наследие детям», разработанной Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии. Проект предусматривает цикл разных тематических уроков, которые призваны служить популяризации среди армянской молодежи культурного наследия и повышения информированности.
Также в ходе визита грузинской делегации в Армению запланирована встреча с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Герегином II.
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