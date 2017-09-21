Посол Турции в Грузии сделал пояснения по обвиняемым в терроризме, которых укрывали в доме патриарха

21.09.2017 14:15



По словам посла, по требованию Турции весной 2016 года этих лиц задержали грузинские правоохранители, и один из них уже экстрадирован в Турцию. Что касается второго, до сих пор идет процедура экстрадиции, и ждут судебного решения.



"Эти лица обвиняются в том, что являются членами террористической организации, и процесс их экстрадиции в Турцию произошел на основании решения суда Турции. Мы передали грузинской стороне всю необходимую документацию. Правоохранители задержали обоих лиц в Грузии весной 2016 года. Одного из них уже передали турецкой стороне. В связи с экстрадицией второго лица до сих пор идет этот процесс, и думаю, мы в ближайшем времени узнаем решение суда"- заявил Зеки Левент Гумрукчу.



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По сообщению телекомпании "Рустави 2", в Ваке, в резиденции по улице Мцхетская, принадлежащей католикосу патриарху Илии II, в апреле 2016 года скрывали находящихся в розыске обвиняемых в терроризме, похищении людей, и убийстве. Телекомпания распространила как доказательство аудиозапись показания бывшего начальника охраны Его Святейшества, Сосо Оханашвили.



"Рустави 2" со ссылкой на Оханашвили утверждает, что в данную резиденцию граждан Турции поселили секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили, и председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе.



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Тем временем председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе назвал данную информацию ложью, хотя и подтвердил, что имел с ними дело.



"В интернете лежат их заявления, их торжественные встречи, где они кричат - да здравствует единая, независимая Грузия. Они не исламисты. Они официально пересекли границу Грузии, то есть, это означает, что государство Турция выпустила, и Грузия приняла их. Объявление этих лиц террористами полный абсурд"- заявил Георгий Андриадзе.



Посол Турции в Грузии Зеки Левен Гумрукчу в интервью телекомпании "Рустави 2" рассказал о двух лицах, которые разыскивались по обвинению в терроризме и скрывались в Грузии.По словам посла, по требованию Турции весной 2016 года этих лиц задержали грузинские правоохранители, и один из них уже экстрадирован в Турцию. Что касается второго, до сих пор идет процедура экстрадиции, и ждут судебного решения."Эти лица обвиняются в том, что являются членами террористической организации, и процесс их экстрадиции в Турцию произошел на основании решения суда Турции. Мы передали грузинской стороне всю необходимую документацию. Правоохранители задержали обоих лиц в Грузии весной 2016 года. Одного из них уже передали турецкой стороне. В связи с экстрадицией второго лица до сих пор идет этот процесс, и думаю, мы в ближайшем времени узнаем решение суда"- заявил Зеки Левент Гумрукчу.По сообщению телекомпании "Рустави 2", в Ваке, в резиденции по улице Мцхетская, принадлежащей католикосу патриарху Илии II, в апреле 2016 года скрывали находящихся в розыске обвиняемых в терроризме, похищении людей, и убийстве. Телекомпания распространила как доказательство аудиозапись показания бывшего начальника охраны Его Святейшества, Сосо Оханашвили."Рустави 2" со ссылкой на Оханашвили утверждает, что в данную резиденцию граждан Турции поселили секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили, и председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе.Тем временем председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе назвал данную информацию ложью, хотя и подтвердил, что имел с ними дело."В интернете лежат их заявления, их торжественные встречи, где они кричат - да здравствует единая, независимая Грузия. Они не исламисты. Они официально пересекли границу Грузии, то есть, это означает, что государство Турция выпустила, и Грузия приняла их. Объявление этих лиц террористами полный абсурд"- заявил Георгий Андриадзе.











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