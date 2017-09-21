|
Мэр Тбилиси открыл реабилитированную улицу Пекина
21.09.2017 14:51
Мэр Тбилиси Давид Нармания подытожил проведенные работы на реабилитированной улице Пекина.
По словам мэра Тбилиси, реабилитация улицы Пекина самый масштабный и амбициозный проект 2017 года.
Столичный мэр детально рассказал о проведенных работах и поблагодарил «Джорджиан уотер энд пауер» и все коммуникационные компании за совместную работу.
Нармания отметил, что GWP на подземные водопроводно-канализационные работы потратила более 3 млн лари. По словам мэра, подземные коммуникационные работы произвели также «Теласи», КахТрансГаз», «Новые сети», Магтиком» и другие компании.
Улица Пекина адаптирована для людей с ограниченными возможностями. На улице поменяли остановки, расширили тротуар и проложили велодорожку. Поменяны светофоры и сделан «Бас лайн» для городского транспорта.
По заявлению Давида Нармания, когда начнутся озеленительные работы, соответствующие городские службы на улице посадят деревья, чтобы улица Пекина выполняла и рекреационную функцию. На Пекина уже размещены скамьи.
Работы на улице Пекина начались 16 июня и проводились в течение 3-х месяцев.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна