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Мэр Тбилиси открыл реабилитированную улицу Пекина


21.09.2017   14:51
Мэр Тбилиси Давид Нармания подытожил проведенные работы на реабилитированной улице Пекина.
По словам мэра Тбилиси, реабилитация улицы Пекина самый масштабный и амбициозный проект 2017 года.
Столичный мэр детально рассказал о проведенных работах и поблагодарил «Джорджиан уотер энд пауер» и все коммуникационные компании за совместную работу.

Нармания отметил, что GWP на подземные водопроводно-канализационные работы потратила более 3 млн лари. По словам мэра, подземные коммуникационные работы произвели также «Теласи», КахТрансГаз», «Новые сети», Магтиком» и другие компании.

Улица Пекина адаптирована для людей с ограниченными возможностями. На улице поменяли остановки, расширили тротуар и проложили велодорожку. Поменяны светофоры и сделан «Бас лайн» для городского транспорта.

По заявлению Давида Нармания, когда начнутся озеленительные работы, соответствующие городские службы на улице посадят деревья, чтобы улица Пекина выполняла и рекреационную функцию. На Пекина уже размещены скамьи.

Работы на улице Пекина начались 16 июня и проводились в течение 3-х месяцев.






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