Мэр Тбилиси открыл реабилитированную улицу Пекина

21.09.2017 14:51 Мэр Тбилиси Давид Нармания подытожил проведенные работы на реабилитированной улице Пекина.

По словам мэра Тбилиси, реабилитация улицы Пекина самый масштабный и амбициозный проект 2017 года.

Столичный мэр детально рассказал о проведенных работах и поблагодарил «Джорджиан уотер энд пауер» и все коммуникационные компании за совместную работу.



Нармания отметил, что GWP на подземные водопроводно-канализационные работы потратила более 3 млн лари. По словам мэра, подземные коммуникационные работы произвели также «Теласи», КахТрансГаз», «Новые сети», Магтиком» и другие компании.



Улица Пекина адаптирована для людей с ограниченными возможностями. На улице поменяли остановки, расширили тротуар и проложили велодорожку. Поменяны светофоры и сделан «Бас лайн» для городского транспорта.



По заявлению Давида Нармания, когда начнутся озеленительные работы, соответствующие городские службы на улице посадят деревья, чтобы улица Пекина выполняла и рекреационную функцию. На Пекина уже размещены скамьи.



Работы на улице Пекина начались 16 июня и проводились в течение 3-х месяцев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

