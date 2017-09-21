Армения празднует День независимости

21.09.2017 14:55 21 сентября Армения празднует День независимости. В этом году отмечается 26-я годовщина со дня провозглашения независимости страны.



На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.



По случаю Дня независимости Армении политическая элита страны сегодня посетила воинский пантеон «Ераблур», где воздала дань уважения памяти погибших во имя независимости.















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