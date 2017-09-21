В Нью-Йорке состоялся министериал ГУАМ-Япония

21.09.2017 15:08 В рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся министериал ГУАМ - Япония. В мероприятии наряду с министрами стран - членов организации впервые участвовал министр иностранных дел Японии Таро Коно.



Примечательно, что с учетом 10-й годовщины сотрудничества ГУАМ-Японии заседание носило юбилейный характер.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, участники министериала поздравили друг друга с десятой годовщиной формата сотрудничества с Японией. Министры иностранных дел стран-членов организации особо отметили значимую роль Японии в обеспечении стабильности, и устойчивого развития в пространстве ГУАМ.



Стороны договорились и в будущем содействовать развитию сотрудничества Японии - ГУАМ, выразили готовность осуществить с данной точки зрения эффективную имплементацию программы сотрудничества ГУАМ - Японии.



На встрече отметили, что программа создает хорошую платформу для развития отношений в разных направлениях, таких как торговля и инвестиции, туризм, транспорт, культура, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, и др.



"Это юбилейная встреча, и очень важно, что на встрече впервые присутствовал министр иностранных дел Японии. Наши страны, и эта организация предлагают хорошую возможность японскому бизнесу и Японии для экономического сотрудничества. Мы продолжим работу над новыми проектами, которые будут способствовать большему политическому и экономическому сотрудничеству, углублению связей между народами, сотрудничеству в культурном направлении. А также поиску новых возможностей в контексте транспортных и энергетических проектов"- отметил Михаил Джанелидзе после завершения встречи.



Страны-члены ГУАМ поблагодарили Японию за организацию учебных семинаров с целью разделения опыта Японии в разных сферах, а также усилиями Японии страны-члены ГУАМ примут участие в выставке "Туризм экспо 2017", которая в текущем году состоится в Японии.

















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