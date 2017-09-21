Самадашвили: Кобахидзе процедурным путем обошел рассмотрение договора с Газпромом

21.09.2017 18:31 Каладзе отказывается даdвать ответы на вопросы в связи с договором, который он оформил с российским агентом политического влияния, "Газпромом"- заявила журналистам член ЕНД Саломэ Самадашвили.



По ее заявлению, оппозиция уже несколько месяцев как требует создания следственной комиссии в парламенте по договору, оформленному с "Газпромом", но правящая команда избегает ответов на вопросы общества.



"Несмотря на то, что в повестке дня текущей недели в парламенте был данный вопрос, вчера председатель парламента процедурным путем фактически смог обойти рассмотрение вопроса. Когда мы думали, что сегодня состоится рассмотрение вопроса, поздно ночью нам сообщили, что сегодня заседание не состоится.



Это явствует, что представленное в этом парламенте большинство, и его председатель не считают своей обязанностью давать ответы на значимые для общества вопросы. Они считают своей обязанностью, чтобы их соратник, Каха Каладзе, который является кандидатом в мэры Тбилиси, мог не отвечать на неприятные вопросы. Этот договор оформил именно Каха Каладзе, и именно он должен ответить на все вопросы общества.



С полной ответственностью заявляю, что его выбор мэром Тбилиси означает не только то, что в нашу мэрию, и столицу вернется коррупционное управление наподобие 90-х годов, а означает, что человек, который считает, что договор, оформленный с "Газпромом", важней, чем стратегические интересы государства, создает очень серьезную платформу для своего политического будущего. Каладзе отказывается дать ответы в связи с договором, который он напрямую оформил с российским агентом политического влияния, "Газпромом". Это будет вредить государственным интересам, и ни в коем случае не следует давать Каладзе эту политическую платформу"- заявила Саломэ Самадашвили.



К информации, "Национальное движение" требует создания парламентской следственной комиссии в связи с договором, заключенным с "Газпромом".

















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