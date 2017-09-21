Пропорциональная система будет задействована без бонуса в 2024 году

21.09.2017 19:39 Правящая команда по вопросу конституционной реформы идет на две уступки. В частности, как говорится в заявлении председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, большинство пришло к согласию по двум вопросам, которые отобразятся в Конституции:



1. Разово, право на участие в следующих парламентских выборах вместе с политическими партиями будет дано и избирательным блокам;



2. После следующих парламентских выборов пропорциональная избирательная система начнет действовать без т.н. бонусов и мандаты пропорционально распределятся на все те партии, которые на выборах получать более пяти процентов голосов.



«Соответствующий законопроект парламенту в порядке инициативы будет представлен в ближайшем будущем, и он будет принят до завершения следующей сессии парламента», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.















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