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Пропорциональная система будет задействована без бонуса в 2024 году
21.09.2017 19:39
Правящая команда по вопросу конституционной реформы идет на две уступки. В частности, как говорится в заявлении председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, большинство пришло к согласию по двум вопросам, которые отобразятся в Конституции:
1. Разово, право на участие в следующих парламентских выборах вместе с политическими партиями будет дано и избирательным блокам;
2. После следующих парламентских выборов пропорциональная избирательная система начнет действовать без т.н. бонусов и мандаты пропорционально распределятся на все те партии, которые на выборах получать более пяти процентов голосов.
«Соответствующий законопроект парламенту в порядке инициативы будет представлен в ближайшем будущем, и он будет принят до завершения следующей сессии парламента», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.
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