Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пропорциональная система будет задействована без бонуса в 2024 году


21.09.2017   19:39
Правящая команда по вопросу конституционной реформы идет на две уступки. В частности, как говорится в заявлении председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, большинство пришло к согласию по двум вопросам, которые отобразятся в Конституции:

1. Разово, право на участие в следующих парламентских выборах вместе с политическими партиями будет дано и избирательным блокам;

2. После следующих парламентских выборов пропорциональная избирательная система начнет действовать без т.н. бонусов и мандаты пропорционально распределятся на все те партии, которые на выборах получать более пяти процентов голосов.

«Соответствующий законопроект парламенту в порядке инициативы будет представлен в ближайшем будущем, и он будет принят до завершения следующей сессии парламента», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинских персиков в 2017 году вырос на 88% - Минсельхоз
Музей грузинского вина открылся в крупнейшем торговом центре Китая
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Янош Херман: Кьеза делал подобные заявления и в прошлом, однако в этом нет никакого смысла
Минобразования направило проживающим в Грузии азербайджанцам более 11 тысяч учебников
Азербайджан до конца 2017 года не подпишет с ЕС новое соглашение о стратегическом партнерстве, заявляют в Баку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна