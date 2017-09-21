«Грузинская мечта» представила первую десятку партийного списка на выборах в тбилисское муниципальное собрание

21.09.2017 20:27 «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила первую десятку партийного списка на выборах в тбилисское муниципальное собрание (сакребуло).



Список выглядит следующим образом: Марика Дарчия, Бека Давитулиани, Тинатин Ниблошвили, Ираклий Заркуа, Дато Руруа, Георгий Чакветадзе, Давид Уджмаджуридзе, Георгий Ахвледиани, Леван Джапаридзе и Георгий Алибегашвили.



Первую десятку на выборах в тбилисское сакребуло представил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты – демократической Грузии» Каха Каладзе.



«Хочу познакомить вас с теми людьми, которые в последующие 4 года вместе с вами ежедневно должны будут заботиться о развитии Тбилиси, определить приоритетные направления и политику. Кто вместе с нами должен взять ответственность за оздоровление, упорядочивание и лучшее будущее нашего города. Кто должен принять к сердцу беспокойство каждого из вас и наметить пути системного решения проблем. Эти люди будут защитниками ваших интересов в тбилисском сакребуло и мы, вместе с вами, общими усилиями, обязательно превратим Тбилиси в полный жизни город. В город, в котором будут созданы условия для трудоустройства, реализации и финансирования каждого гражданина, для достойной жизни каждого человека», - заявил Каха Каладзе.















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