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Премьер-министр Грузии присутствовал на приеме, устроенном от имени Дональда Трамп и его супруги


21.09.2017   20:28
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили присутствовал на приеме, устроенном от имени президента США Дональда Трамп и его супруги Меланьи Трамп, на котором президент и первая леди США приняли мировых лидеров-участников 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили «IPN» в пресс-службе администрации грузинского правительства, официальный прием от имени президента и первой леди США в честь руководителей делегаций, участвующих в Генеральной Ассамблее ООН, проводится традиционно ежегодно.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сессии Генеральной Ассамблее ООН выступит с речью сегодня.







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