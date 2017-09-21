Премьер-министр Грузии присутствовал на приеме, устроенном от имени Дональда Трамп и его супруги

21.09.2017 20:28 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили присутствовал на приеме, устроенном от имени президента США Дональда Трамп и его супруги Меланьи Трамп, на котором президент и первая леди США приняли мировых лидеров-участников 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Как сообщили «IPN» в пресс-службе администрации грузинского правительства, официальный прием от имени президента и первой леди США в честь руководителей делегаций, участвующих в Генеральной Ассамблее ООН, проводится традиционно ежегодно.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сессии Генеральной Ассамблее ООН выступит с речью сегодня.

















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