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Долидзе: Для Грузии важна политическая поддержка стран-партнеров Евросоюза


21.09.2017   21:11
Госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе провел встречи с госсекретарем МИД Дании по вопросам внешней политики Беринг Лисбергом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Виктора Долидзе в Данию. Стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции Грузии, а также подготовку и ожидания от саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе.

"В Брюсселе мы работаем над тем, чтобы прогресс, которого добилась Грузия, отразился на решениях, которые будут приняты в ходе саммита "Восточного партнерства" в ноябре. Королевство Дания ценит европейский и евроатлантический путь Грузии, а также роль Грузии в вопросах безопасности", — заявил Лисберг.

Долидзе отметил, насколько важна для Грузии политическая поддержка стран-партнеров Евросоюза, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, стороны обсудили сферу образования в Грузии и перспективы сотрудничества в этом направлении. Речь также шла о территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии, и в целом о безопасности в регионе. Свое внимание стороны заострили и на вопросах усиления работы по направлению стратегической коммуникации.

Грузинская делегация во главе с Виктором Долидзе также провела встречу в парламенте Дании.






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