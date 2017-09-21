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Десятку списка «Национального движения» возглавил Ника Мелия


21.09.2017   21:14
Известна первая десятка списка «Национального движения».

Первый номер списка – Ника Мелия. 2. Николоз Вачеишвили, 3. Леван Хабеишвили, 4. Ираклий Надирадзе, 5. Лиле Липартелиани, 6. Марика Датукишвили, 7. Торнике Бикашвили, 8. Коте Иоселиани, 9. Нино Квиташвили, 10. Мариам Герсамия.

Список представлен партией в ЦИК Грузии некоторое время назад.







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