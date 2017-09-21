Премьер Грузии посетил официальный прием Дональда и Мелании Трамп

21.09.2017 21:44 Премьер-министр Георгий Квирикашвили посетил официальный прием, организованный в честь глав делегаций 72-й сессии Генассамблеи ООН президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланьей Трамп.



Уже сегодня Квирикашвили обратится к участникам Генассамблеи с трибуны ООН. Ожидается, что в своем выступлении он затронет самые актуальные для Грузии проблемы — вопрос территориальной целостности и отношения с Россией.



72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 12 сентября. С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберались главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.















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