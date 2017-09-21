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Испания предлагает Каталонии автономное финансирование вместо референдума
21.09.2017 22:02
Министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости.
Министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости.
Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, сообщает El Mundo.
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