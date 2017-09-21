Испания предлагает Каталонии автономное финансирование вместо референдума

21.09.2017 22:02 Министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости.



Министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости.



Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, сообщает El Mundo.



















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