Парламент Молдовы начал процедуру импичмента президента

21.09.2017 22:54 Депутаты парламента Молдовы от проевропейской Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Укринформ.



Отмечается, что для регистрации законопроекта с последующим его рассмотрением на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101-го.



Как отметил лидер Либеральной партии Михай Гимпу, законопроект направлен всем парламентским фракциям за исключением фракции пропрезидентской Партии социалистов.



Мотивом для объявления президенту импичмента стал, прежде всего, отказ главы государства отправлять молдавских военных на международные военные учения. Лидер либералов подчеркнул также, что "президент Додон продолжает продвигать в Молдове интересы России".



Как сообщил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, объявление импичмента президенту - процедура сложная, и она не ограничивается только регистрацией законопроекта в парламенте.



"Согласно процедуре, необходимо создать комиссию, которая изучит, нарушил ли президент Конституцию и в чем заключаются эти нарушения, после чего выводы комиссии будут представлены Конституционному суду для принятия соответствующего решения", – сказал он.















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