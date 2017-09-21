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Главы МИД Армении и Грузии провели встречу в Нью-Йорке
21.09.2017 23:28
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, участвующий в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН, 20 сентября провел встречу с вице-премьером, главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.
Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, собеседники обменялись мнениями вокруг широкого круга вопросов, касающихся двусторонних отношений, подчеркнув при этом важность углубления взаимодействия на международных платформах.
В ходе встречи стороны затронули график предстоящих взаимных визитов высокого уровня.
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