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Главы МИД Армении и Грузии провели встречу в Нью-Йорке


21.09.2017   23:28
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, участвующий в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН, 20 сентября провел встречу с вице-премьером, главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, собеседники обменялись мнениями вокруг широкого круга вопросов, касающихся двусторонних отношений, подчеркнув при этом важность углубления взаимодействия на международных платформах.

В ходе встречи стороны затронули график предстоящих взаимных визитов высокого уровня.






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